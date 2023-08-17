الخميس 1 صفر 1445 ﻫ - 17 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد تسهيل تنفيذ مرسوم تثبيتهم.. متطوعو الدفاع المدني يشكرون ميقاتي

منذ ساعة واحدة
الدفاع المدني

الدفاع المدني

A A A
طباعة المقال

أعلنت لجنة متطوعي الدفاع المدني في بيان، أنّه “بعدما وافق مجلس الوزراء اليوم على مرسوم تثبيت عناصر الدفاع المدني لتذليل جميع العقبات التي كانت تعترض تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ٢٤ تاريخ ٢٠٢٣/٦/٢١، وبعد أن تبين أن جميع المراجعات التي قمنا بها لم تفلح في حلّ مشكلة تنفيذ قرار مجلس الوزراء المذكور، نتقدم بالشكر الجزيل إلى دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الذي استجاب لطلبنا بعد أن قمنا بزيارته اليوم وأعطى توجيهاته الفورية بوضع هذا الموضوع من خارج جدول الأعمال، كما طلب نشر المرسوم في أول عدد من الجريدة الرسمية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    بالصورة.. الجيش يوقف شاحنة تهرّب السوريّين بطريقة مبتكرة
    منطقة الكحالة
    إثر استدعاء أبناء الكحالة.. اجتماع طارئ في البلديّة وشرط للتوجّه إلى التحقيق!
    أنابيب النفط في عكار
    للمرة الرابعة منذ أمس.. النيران تندلع مجددًا بأنابيب النفط في عكار

    الأكثر قراءة

    عناصر من الجيش اللبناني عند منطقة الناقورة
    تحليل لرويترز يكشف مخاطر نشوب صراع بين حزب الله وإسرائيل.. اللبنانيون سيدفعون الثمن!
    تصاعد مشاعر العداء للاجئين في تركيا
    مشاهد عنيفة.. أتراك يهاجمون وينهبون محلات يملكها سوريون
    عادل إمام
    "لازم عيلته تفرج عنه".. تصريحات "خطيرة" لفنانة لبنانيّة حول عادل إمام