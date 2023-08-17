بعد تسهيل تنفيذ مرسوم تثبيتهم.. متطوعو الدفاع المدني يشكرون ميقاتي

أعلنت لجنة متطوعي الدفاع المدني في بيان، أنّه “بعدما وافق مجلس الوزراء اليوم على مرسوم تثبيت عناصر الدفاع المدني لتذليل جميع العقبات التي كانت تعترض تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ٢٤ تاريخ ٢٠٢٣/٦/٢١، وبعد أن تبين أن جميع المراجعات التي قمنا بها لم تفلح في حلّ مشكلة تنفيذ قرار مجلس الوزراء المذكور، نتقدم بالشكر الجزيل إلى دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الذي استجاب لطلبنا بعد أن قمنا بزيارته اليوم وأعطى توجيهاته الفورية بوضع هذا الموضوع من خارج جدول الأعمال، كما طلب نشر المرسوم في أول عدد من الجريدة الرسمية”.







