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بعد تصريحاته الأخيرة.. جمهور الحزب ينتقد عون

منذ 36 دقيقة
ميشال عون

ميشال عون

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شنّ عددٌ من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، من مؤيّدي حزب الله، حملةً على الرئيس السابق العماد ميشال عون، بسبب كلامٍ أدلى به في مقابلة أجراها مع محطة OTV حيث انتقد تدخّل حزب الله في الحرب التي تحصل بين “حماس” والعدو الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال عون: “جبهتا لبنان وغزة غير مرتبطتين، وما من اتفاقٍ بين لبنان وغزة لكي نتدخّل”، معتبراً أنّ “تدخّلنا في المعركة لا يبعد عنّا الخطر بل يزيده”.

وكان لافتاً أنّ الناشطين أجروا مقارنة بين مواقف عون اليوم ومواقف الرئيس السابق العماد اميل لحود في عهده، وخصوصاً في حرب تموز من العام 2006، حيث “كان داعماً بشكلٍ مطلق للمقاومة، ولم يطعنها في ظهرها”، وفق ما أكّد عددٌ منهم.

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