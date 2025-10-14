بعد تصريحات ترامب.. توجه أميركي حازم لإنهاء أزمة لبنان!

لفتت مصادر سياسية بارزة لـ “نداء الوطن” إلى أن الدول العربية تدفع باتجاه عدم وجود محور الممانعة في الزمن الجديد، في ظل إصرار أميركي فريد من نوعه لن تكون معه عودة إلى الوراء من الآن فصاعدًا”. وقالت: “ما شهدناه (أمس) هو زلزال لا تقف تردداته عند حدود مكان حصوله، ستكون له ترددات في لبنان، كان أولها موقف رئيس الجمهورية السبت الماضي حيث حمّل “حزب الله” مسؤولية توريط لبنان في حرب غزة وطلب منه بشكل واضح أن يحذو حذو “حماس” في إعلان انتهاء مشروعه المسلح”.

وتوقفت المصادر عند مخاطبة الرئيس دونالد ترامب أمس من الكنيست الإسرائيلي رئيس الجمهورية جوزاف عون وحياه على ما قام به وطالبه باستكمال ما يقوم به لجهة الانتهاء من سلاح “حزب الله”، ورأت في هذه الخطوة دليلًا على التوجه الأميركي الحازم لإنهاء أزمة لبنان من خلال نزع سلاح “الحزب”.