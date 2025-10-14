الثلاثاء 22 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 14 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد تصريحات ترامب.. توجه أميركي حازم لإنهاء أزمة لبنان!

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 14 - أكتوبر - 2025 3:02 مساءً
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

نداء الوطن
A A A
طباعة المقال

لفتت مصادر سياسية بارزة لـ “نداء الوطن” إلى أن الدول العربية تدفع باتجاه عدم وجود محور الممانعة في الزمن الجديد، في ظل إصرار أميركي فريد من نوعه لن تكون معه عودة إلى الوراء من الآن فصاعدًا”. وقالت: “ما شهدناه (أمس) هو زلزال لا تقف تردداته عند حدود مكان حصوله، ستكون له ترددات في لبنان، كان أولها موقف رئيس الجمهورية السبت الماضي حيث حمّل “حزب الله” مسؤولية توريط لبنان في حرب غزة وطلب منه بشكل واضح أن يحذو حذو “حماس” في إعلان انتهاء مشروعه المسلح”.

وتوقفت المصادر عند مخاطبة الرئيس دونالد ترامب أمس من الكنيست الإسرائيلي رئيس الجمهورية جوزاف عون وحياه على ما قام به وطالبه باستكمال ما يقوم به لجهة الانتهاء من سلاح “حزب الله”، ورأت في هذه الخطوة دليلًا على التوجه الأميركي الحازم لإنهاء أزمة لبنان من خلال نزع سلاح “الحزب”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار لبنان

الأمن العام
ليبان بوست تستقبل معاملات الأمن العام الجديدة.. ابتداءً من 15 تشرين الأول
ضبط طن وربع من المواد الغذائية الفاسدة في العاقبية والزهراني
الشيخ الدكتور محمد رشيد راغب قباني
مفتي الجمهورية السابق ينعي الشيخ صلاح الدين فخري.. منارة علم ودعوة للأمة

الأكثر قراءة

بلدية تنورين
بعد قرار وزارة الصحة.. بلدية تنورين: لإعادة الفحوص سريعًا
أضرار في جرافات في جنوب لبنان بعد غارات جوية إسرائيلية
تغيير قواعد اللعبة.. "اقتصاد الحزب الموازي" في مرمى إسرائيل
الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو-رويترز
موقف محرج بسبب مكبر الصوت.. رئيس إندونيسيا يطلب من ترامب لقاء ابنه إريك