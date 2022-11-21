بعد تصريحات سلامة.. هذا ما سجله سعر الدولار

سجّل سعر صرف الدولار الأميركي مُقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء مساء اليوم الإثنين 21\11\2022، 39,200 ليرة للمبيع و39,300 ليرة للشراء.

هذا وبلغ سعر الدولار في سوق الصرّافين صباح الاثنين 21\11\2022، 39700 ليرة مبيع و39650 ليرة شراء.

وكان أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً في وقت سابق بناء على المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف، والذي ‏‏‏بموجبه يقوم مصرف لبنان ومن خلال منصة صيرفة (‏SAYRAFA) ‎ببيع الدولار حصراً ابتداءً من أمس الثلاثاء علما انه لن يكون ‏‏‏شاريا للدولار عبر منصة صيرفة من حينه وإلى إشعار آخر.‏

ووفق ما نص عليه التعميم 161 يستمر دفع معاشات القطاع العام بالدولار، ومن ناحية أخرى تستمر سحوبات الـ400 دولار لأصحاب ‏‏‏الحسابات المصرفية، كما أنه يستمر العمل بالتعميم 151 والتعميم 158 وأيضا يتم الدفع بالدولار، بحسب البيان.‏