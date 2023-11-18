السبت 4 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 18 نوفمبر 2023 |
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بعد تصعيدٍ ليليّ.. قصفٌ صباحي على أطراف الناقورة وجبل اللبونة

منذ 4 دقائق
الحدود اللبنانية الجنوبية (أرشيفية - رويترز)

الحدود اللبنانية الجنوبية (أرشيفية - رويترز)

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أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن مدفعية العدو الاسرائيلي قصفت صباح اليوم أطراف رأس الناقورة ومحيطها وجبل اللبونة بعد تصعيد ليلي، حيث أغار الطيران الحربي على أطراف بلدتي مجدل زون والناقورة، وترافق ذلك مع قصف مدفعي عنيف على قرى شمع، طيرحرفا، الناقورة، مجدل زون، علما الشعب، عيتا الشعب ورامية ودبل.

وامتد القصف المعادي لتتسع رقعة التعديات حتى اطراف بلدة المنصوري بالقطاع الغربي.

وكان الطيران المعادي الاستطلاعي حلق طيلة الليلة الفائتة وحتى صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط. كما اطلق العدو الإسرائيلي القنابل المضيئة فوق سماء المنطقة المتاخمة للخط الازرق وعلى الساحل البحري جنوب صور.
واطلقت قوات اليونيفيل اكثر من مرة صفارات الانذار في مركزها محيط بلدة طيرحرفا وشمع والناقورة.

من جهة اخرى، ناشد عدد من رؤساء بلديات القرى التي تتعرض للقصف اليومي لضرورة دعم صمود ما تبقى من السكان في البلدات.

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