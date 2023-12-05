بعد تصعيد العدوان على جنوب لبنان.. "حزب الله" يُكثّف عملياته بوجه الاحتلال

اشتدّت حدّة الاشتباكات بعد ظهر اليوم بين جيش الاحتلال الإسرائيلي و”حزب الله”، حيث طال العدوان بلدات جنوبيّة عدّة.

فقد استهدفت قوات الاحتلال أطراف بلدتي بليدا ومحيبيب. فيما قصفت بالقذائف الفوسفورية منطقة كركزان وشمال بلدة ‫ميس الجبل. كما أطلقت قذائف مدفعية باتجاه منطقة رأس الظهر، وسط معلومات عن سقوط جريح واندلاع حريق في القصف الذي استهدف أحد المنازل في منطقة الدباكة في ميس الجبل.

وقصفت قوات الاحتلال بشكل عنيف، أطراف بلدتي بيت ليف والقوزح. كما تسبب القصف المعادي بحرق منزلين في أطراف بلدة عيتا الشعب. واستهدفت غارة جوية معادية محيط منطقة “الرندا” في البلدة.

وأفادت “النهار” بأنّ القصف المعادي استهدف مزرعة على أطراف بلدة ارنون مقابل بلدة دير ميماس ومعلومات عن وجود إصابات.

كذلك طال قصف مدفعي معاد مباشر محيط بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا والجبين، وعمدت قوة “اليونيفيل” إلى إطلاق صفارات الإنذار.

وتعرضت بلدة كفركلا لإطلاق رصاص كثيف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وطال الرصاص الأحياء والمنازل.

فيما حلّق الطيران الحربي الإسرائيلي الاستطلاعي فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط.

يأتي ذلك في وقت أدى القصف المعادي اليوم، إلى استشهاد عسكري وإصابة 3 آخرين، بعد أن تعرض مركز عسكري للجيش اللبناني في منطقة النبي عويضة – العديسة لقصف من قبل العدو الإسرائيلي.

وفي وقت لاحق، جددت دبابة ميركافا في مستعمرة “مسكاف عام” قصفها على محيط موقع الجيش اللبناني في “تلة العويضة”.

بالمقابل، أفادت وسائل إعلام العدو عن رصد نحو 15 قذيفة أطلقت من لبنان على منطقة كريات شمونة ومحيطها في الجليل الأعلى.

وفي سلسلة بيانات منفصلة، أعلن “حزب الله” بعد ظهر اليوم، أنّه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏‏والشريفة، ورداً على استهداف العدو الإسرائيلي موقعًا للجيش اللبناني واستشهاد العريف عبد الكريم مقداد، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:40 من بعد ‏ظهر اليوم، تجمعاً لجنود الاحتلال في مستوطنة المنارة بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح”.‏

وعند الساعة 03:45، استهدف مقاتلو الحزب موقع راميا بالأسلحة المناسبة وتمت إصابته إصابة مباشرة. كما تمّ استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في خلة وردة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.

وصدر أيضًا بيان عن الحزب أعلن فيه أنّه عند الساعة 03:45 من بعد ‌‏ظهر اليوم، ثكنة برانيت، بالأسلحة المناسبة وتمت إصابتها إصابة ‏مباشرة.‏

واستهدف مقاتلو حزب الله عند الساعة 03:35 من بعد ‌‏ظهر يوم الثلاثاء، موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وتمت إصابته ‏إصابة مباشرة.‏

كما استهدف حزب الله عند الساعة 03:30 من بعد ‏ظهر اليوم، بواسطة محلقة هجومية، موقع المطلة، ما أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح”.

وعند الساعة 3:00 من بعد ظهر اليوم، استهدف الحزب موقع الكوبرا (جنوب علما الشعب) بالصواريخ الموجهة وتمت إصابته إصابة مباشرة.

كذلك حقق الحزب إصابات مباشرة في موقعي ‏جل العلام والضهيرة بالأسلحة المناسبة.