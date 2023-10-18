بعد تظاهرات غاضبة.. أميركا ترفع مستوى التحذير من السفر إلى لبنان

رفعت وزارة الخارجية الأميركية مستوى تحذيرها من السفر إلى لبنان إلى “عدم السفر”، مشيرة إلى الوضع الأمني المتعلق بتبادل الصواريخ والقذائف والمدفعية بين إسرائيل وحزب الله.

وسمحت وزارة الخارجية بالمغادرة الطوعية والمؤقتة لأفراد عائلات موظفي الحكومة الأميركية وبعض الموظفين غير العاملين في حالات الطوارئ من السفارة الأميركية في بيروت، بسبب الوضع الأمني ​​الذي لا يمكن التنبؤ به في لبنان.

ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي قال فيه متحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن المئات استشهدوا في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة، مما أشعل احتجاجات في الضفة الغربية وفي مدن وعواصم عربية عدّة، منها بيروت، حيث جابت مسيرات غاضبة شوارع العاصمة، ونفذ مواطنون تظاهرات أمام سفارتي فرنسا وأميركا.