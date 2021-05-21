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بعد تعديل الجعالة... نقابة موزعي قوارير الغاز تثمن الجهود

21 - مايو - 2021
غاز

غاز

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ثمنت نقابة موزعي قوارير الغاز ومستلزماتها في لبنان، في بيان “الجهود التي بذلت والتي تكللت بتعديل الجعالة وانصاف الموزعين ولو بالحد الادنى وذلك لتمكينهم من الاستمرار في عملهم في ظل الاوضاع الاقتصادية الضاغطة”.

وتوجهت النقابة بالشكر من وزير الطاقة والمياه الدكتور ريمون غجر ومن المدير العام للنفط المهندسة اورور فغالي ومن وزيرالاشغال والنقل المهندس ميشال نجار والمدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر وللتعاون الذي أبداه رئيس اتحادات ونقابات النقل في لبنان بسام طليس وممثل موزعي المحروقات النقيب فادي ابو شقرا لتقريب وجهات النظر والمساهمة في اقرار المطالب”.

واكدت النقابة في بيانها انها “مستمرة في الحفاظ على حقوق الموزع وعلى آلية السير لتحقيق كامل المطالب عبر التواصل والتفاهم مع المعنيين من اصحاب القرار وسلوك الأطر القانونية ذات الصلة والتي تحكمها الايجابية البعيدة عن المهاترات التي هي لزوم ما لا يلزم”.

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