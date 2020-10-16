بعد تعميم المصرف الأخير.. منشآت النفط في طرابلس والزهراني تتوقف عن تسليم الديزل

أعلنت المديرية العامة للنفط، في بيان لها:

“انه بعد صدور التعميم الأخير عن مصرف لبنان الوارد في القرار الوسيط رقم ١٣٢٨٣ الذي يفرض ان تكون جميع عمليات المبيعات بالليرة اللبنانية نقدا؛ تتوقف منشآت النفط في طرابلس والزهراني عن تسليم مادة الديزل أويل للسوق المحلي نظراً لغياب الآلية الواضحة لعمليات البيع والتسليم والايداع كما والنقص الحاد في العنصر البشري الكفيل القيام بمهمات نقدية معقدة ؛ بانتظار وضوح الاتصالات الجارية بهذا الصدد”.

يشار إلى أن هذا القرار أحدث بلبلة في المحطات، لأن الشروط التي وضعها مصرف لبنان ستتسبّب بمشكلة في المحطات التي لم تعد تتمكّن من القبض عبر بطاقات الدفع الالكترونية من الزبائن، ولا بيع المؤسسات او المعامل التي تتعامل بالشيكات المصرفية، مشيرا الى أن اموال المحطات محبوسة في البنوك ولا يمكن لها أن تسحبها وتدفع نقداً.

وطالب المعنيون مصرف لبنان بالرجوع عن قراره، لما يسبّبه من مشاكل ومخاطر على نقل الأموال كاش بفعل المخاوف من عمليات السلب وغيرها.