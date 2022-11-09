بعد تغريدة القاضية عون... بري يتحرك

بعد نشر القاضية غادة عون تغريدة جاء فيها “لا أعلم مدى صحة هذه المعلومة. لكن لماذا لا يبادر الأشخاص الواردة أسماؤهم في هذه اللائحة الى كشف حساباتهم لدى المصارف السويسرية؟ من اجل الشفافية فقط! بمطلق الاحوال اتمنى ان يكون هناك باب في قانون رفع السرية المصرفية. والذي سأنكب على دراسته. واتمنى ايضا من الحقوقيين التعليق عليه”، علمت “المركزية” أنّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وفور اطّلاعه على مضمون التّغريدة، تقدّم بواسطة المحامي الدكتور علي رحال بشكوى لدى المدّعي العام التمييزي غسان عويدات للملاحقة والتحقيق وإجراء المقتضى القانوني اللازم.







