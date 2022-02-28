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بعد تفتيش موظف حقيبة أحد النزلاء.. “السياحة” تتحرك

28 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 28 - فبراير - 2022 12:24 مساءً
وزارة السياحة

وزارة السياحة

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أشار المكتب الإعلامي لوزير السياحة وليد نصار، أنه و”بعد انتشار فيديو يوثق قيام أحد الموظفين في فندق وهو يفتش حقيبة أحد النزلاء، أوعز الوزير نصار إلى قسم الشرطة السياحية بفتح تحقيق فوري مع الفندق وكشف حقيقة ما حصل، على أن تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بعد الإنتهاء من التحقيقات”.

وأكد في بيان أن “هذه الخطوة تأتي في سياق المحافظة على صورة القطاع السياحي والفندقي في لبنان، والذي لطالما كان في الريادة، ومثالا يحتذى في العالم”.

يذكر أنه انتشر عبر وسائل التواصل فيديو يظهر تعرّض رجل أعمال لبناني لإهانة في أحد فنادق بيروت، اثر اتهامه بسرقة منشفة، وتفتيش حقيبته أمام القاطنين حيث اثبت انها غير موجودة معه.

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