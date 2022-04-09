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بعد تفجير منزل في “فنيدق”.. بيان للأهالي

منذ ساعتين
عكار العتيقة - فنيدق

عكار العتيقة - فنيدق

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أصدرت بلدية فنيدق ومخاتيرها وفعالياتها الرسمية والمدنية البيان التالي بشأن تفجير منزل ياسر تاج الدين زكريا في القموعة:

“بخصوص تفجير منزل ياسر تاج الدين زكريا الملقب (أبوشهاب) في منطقة القموعة (جور التوافيحة مقيل سعده) بملكه الخاص والمطل على خراج بزبينا تمام الساعه 12,30 ليلا بتاريخ 9/4/2022.

إلى كل من يعنيهم الأمر بالنزاع القائم في منطقة القموعة نقول: كفوا سفهاءكم عن اللعب بنار الفتنة عند كل استحقاق تدور فيه رحى العنصرية والعصبية البغيضة بين أبناء البلدتين الجارتين المتلاصقتين. وكأنها قنبلة موقوتة (نار تحت الرماد) يقودها ويحركها أصحاب المصالح الضيقة لجهات داخلية أو خارجية. إن بلدية فنيدق ومخاتيرها وفعالياتها تحمل أركان الدولة والجهات المعنية كامل المسؤولية عن أي نقطة دم بريئة تراق بسبب هذه القضية التي طال انتظارها ستة وعشرون عاما ونحن ننتظر فيها القضاء المختص ليقول كلمته بالعدل دون تسييس للقضية أو تحريف أو تعطيل.

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