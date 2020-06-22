بعد تفشي ظاهرة صرف الشيكات المصرفية… قوى الأمن تحذّر

صـدر عن المـديرية العـامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العـلاقات العامة البلاغ التالي: بعد تفشي ظاهرة صرف الشيكات المصرفية (chèque bancaire) مقابل الاستحصال عليها نقداً لقاء حسم نسبة مئوية من قيمتها، حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات نصب واحتيال من قِبل أصحاب سوابق في هذا المجال، طالت عدداً من الأشخاص، وذلك من خلال الاستيلاء على شيكاتهم بطرق وأساليب احتيالية مختلفة، من دون دفع قيمتها.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تحذّر المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من الوقوع ضحية عمليات احتيالية مماثلة، كما تطلب من المواطنين عدم الانجرار وراء المناورات الاحتيالية التي تدفعهم إلى تسليم الشيكات قبل استلام قيمتها نقداً”.