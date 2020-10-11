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بعد تفضيلها إيران على السعودية… هكذا علّق نشطاء “تويتر” على كلام خريش

منذ 11 ساعة
آخر تحديث: 11 - أكتوبر - 2020 9:20 مساءً
مي خريش

مي خريش

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ضج موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بالتعليقات على كلام نائب رئيس “التيار الوطني الحر” المحامية مي خريش خلال مقابلتها ضمن برنامج “سؤال محرج” مع الاعلامي طوني خليفه عبر “صوت بيروت انترناشونال”، حيث فضلت خريش إيران على المملكة العربية السعودية، قائلة “”هذا سؤال محرج، انا لم ازر الدولتين، وانا اختار ايران، ولا يتعلق الامر بالسنة والشيعة كون الاثنين شركائي في الوطن”، واضافت: “لم ازر ايران لكن لدي العديد من الاصدقاء الذين زاروها، وخياري من شق اجتماعي، حيث اطلعت على ان لدى المواطنين هامش اكبر من الحرية، اضافة الى تاريخ ايران بغض النظر عن الثورة الاسلامية… انا احب حياكة السجاد، فهي مهمة وتعلمنا الصبر”.

احد الناشطين على “تويتر” كتب “مي خريش جرّصت التيار العوني والجميع يتبرّأون منها”، في حين كتب آخر “مي خريش كارثة على المجتمع اللبناني”.

اما الدكتور احمد الفراج فكتب “اخترتي ايران يا #مي_خريش اطلبوا منهم مساعدات وفالكم البيرق”.

من التغريدات الساخرة على كلام خريش ما كتبه احد الناشطين “محظوظين القوات بـ مي خريش”.

 

لم يقتصر الامر على ردود الفعل اللبنانية على كلام خريش، بل كان للسعوديين كذلك تعليقاتهم، حيث غرّد الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز متهكماً “هذا يوم حزين لنا كسعوديين ..احفظوا هذا التاريخ العاشر من اكتوبر .. مي خريش اختارت ايران ولم تختر السعودية.. إخواني أعلم أن الخطب فادح ولكن بتكاتفنا سنتجاوز هذا المصاب الأليم”.

 

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