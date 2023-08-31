بعد تقرير "ألفاريز آند مارسال"... سلامة يحضّر الردّ

علمت وكالة “أخبار اليوم” ان مكتب الدفاع لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة يأخذ وقته في تحضير ردّ مزلزل على تقرير شركة “الفاريز اند مارسال” والمصنفة عاشرة ضمن شركات التدقيق العالمية.

يذكر أنه حث تدقيق في حسابات مصرف لبنان (البنك المركزي) على اتّخاذ خطوات لتخفيف المخاطر الماليّة الناتجة عن “سوء السلوك”، وأشار إلى أن حاكم المصرف السابق كان يتمتّع بسلطة “بلا حدود” بينما انتهج سياسات هندسة ماليّة مكلفة.

وخلص التدقيق الذي أجرته شركة “ألفاريز آند مارسال” إلى أنه تم دفع “عمولات غير قانونيّة” قيمتها 111 مليون دولار من حساب بالبنك المركزي بين 2015 و2020، موضحاً أنّ هذا فيما يبدو استمرار لخطة كانت سبباً في بدء التحقيقات مع الحاكم السابق للمصرف رياض سلامة في الداخل والخارج.

وطالبت الدول المانحة بإجراء التدقيق الجنائي بعد تعرّض لبنان لانهيار مالي منع معظم المودعين من الحصول على مدخراتهم منذ 2019 وتسبب في فقد العملة 98 بالمئة من قيمتها وأدّى إلى زيادة الفقر.