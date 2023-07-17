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بعد تقلّباته الهستيريّة الأخيرة.. كم بلغت تسعيرة "الدولار" مساء؟

منذ 7 دقائق
الليرة اللبنانية والدولار الأميركي

الليرة اللبنانية والدولار الأميركي

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سجل دولار السوق السوداء مع أولى ساعات المساء، اليوم الإثنين، تسعيرة تتراوح بين 91500 و92000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

يشار إلى أنّ سعر صرف الدولار سجل ارتفاعًا هستيريًا مساء السبت الماضي، وصل إلى حدود الـ 100 ألف ليرة، قبل أن يعود للانخفاض بشكل مفاجئ أيضًا.

يأتي ذلك في وقت كشفت مصادر مالية لموقع الـmtv عن وجود ضغط كبير على الليرة، بحيث تقوم شركات كبرى بطلب شراء كميات كبرى من الدولار الأميركي تخوّفًا من مرحلة ما بعد 31 تموز الجاري، تاريخ انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتأكيد نوابه عزمهم إطلاق منصة جديدة من دون أي تدخل لمصرف لبنان، ما يعني وقف ضخ حوالى مليار دولار شهريًا كما كان يحصل مع “صيرفة”.

 

 

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