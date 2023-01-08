بعد تقلّبات جويّة ضعيفة.. كيف سيكون طقس اليومين المقبلين؟

ما زال لبنان يتأثر بتقلبات جوية ضعيفة جدًا وتستمر في اليومين المقبلين مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة.

وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

_ الاثنين: غائم جزئيًا مع تشكل الضباب واحتمال لأمطار محلية خفيفة، والحرارة وتتراوح بين ١٢ و١٨ درجة ساحلاً، وبين ٤ و١٣ بقاعًا، وبين ٨ و١١ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كلم/س.

_ الثلاثاء: غائم جزئيًا، والحرارة وتتراوح بين ١٢ و٢٠ درجة ساحلًا، وبين ٤ و١٣ بقاعًا، وبين ٨ و١١ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كلم/س.