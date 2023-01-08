الأحد 15 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 8 يناير 2023 |
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بعد تقلّبات جويّة ضعيفة.. كيف سيكون طقس اليومين المقبلين؟

منذ 45 دقيقة
طقس لبنان

طقس لبنان

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ما زال لبنان يتأثر بتقلبات جوية ضعيفة جدًا وتستمر في اليومين المقبلين مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة.

وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

_ الاثنين: غائم جزئيًا مع تشكل الضباب واحتمال لأمطار محلية خفيفة، والحرارة وتتراوح بين ١٢ و١٨ درجة ساحلاً، وبين ٤ و١٣ بقاعًا، وبين ٨ و١١ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كلم/س.

_ الثلاثاء: غائم جزئيًا، والحرارة وتتراوح بين ١٢ و٢٠ درجة ساحلًا، وبين ٤ و١٣ بقاعًا، وبين ٨ و١١ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كلم/س.

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