بعد "تقلّبات هستيريّة".. كيف افتتح سعر "الدولار الأسود" اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم الأربعاء، ما بين 43800 و43900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما تراوح مساء أمس الثلاثاء، ما بين 44000 و44300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

فقد كان أمس يوم الدولار بامتياز، حيث استيقظ اللبنانيون على دولار يُلامس الـ49 ألفاً، لينخفض إلى ما دون الـ43 ألفاً في غضون ساعة، على إثر تعميم أصدره مصرف لبنان أعلن فيه ارتفاع سعر دولار منصّة “صيرفة” إلى 38 ألف ليرة، وإجراء عمليات صرف من ليرة إلى دولار عبر المصارف من دون سقوف أو شروط، وذلك بهدف امتصاص كميات من العملة الوطنية من الأسواق، وضخ الدولارات للتخفيف من ضغط الطلب عليها.

هذا وتوقّعت مصادر اقتصادية متابعة عبر “الأنباء”، أن ينخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء في الأيام المقبلة وصولاً إلى 38 ألف ليرة، أي سعر منصّة “صيرفة”، لأن اللبنانيين سيلجأون إلى صرف ليراتهم دولاراً من خلال المنصّة، وسيعمد الصرّافون إلى خفض سقف أسعارهم، وإلّا خسروا، لكنها لفتت إلى أن شيئاً غير محسوم بعد، والمفاجآت التي تستجد كثيرة، كما أن السوق لا يخضع لتقلّبات منطقية تحكمه، والصعود الأخير غير المبرّر مثال.