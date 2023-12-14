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بعد تكدّسها في الأحياء.. أزمة النفايات في صيدا على طاولة البحث!

منذ ساعتين
أزمة النفايات في لبنان

أزمة النفايات في لبنان - أرشيفية

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استقبل نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان بسام حمود، رئيس بلدية صيدا حازم بديع، يرافقه عضو المجلس البلدي حسن الشماس، في حضور عضوي القسم السياسي ابراهيم الرواس ومحمد الزعتري.

ولفتت الجماعة في بيان، إلى أنه “جرى خلال اللقاء التداول بكافة شؤون المدينة الإجتماعية والمعيشية والبيئية وتحديدًا أزمة تكدس النفايات في الأحياء والطرقات، وانعكاس ذلك على الحياة اليومية للمواطنين وعلى الحركة الاقتصادية في المدينة”.

كما تناول البحث “آخر الإجراءات القانونية والاتصالات التي يقوم بها رئيس البلدية من أجل إنجاز التعاقد مع شركة “بلو سيتي” لجمع ونقل النفايات بعد الرفض السابق لشروط التعاقد الذي صدر عن ديوان المحاسبة”.

وأشاد حمود بجهود رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي “في ظل الأزمة التي يمر بها لبنان والتي تلقي بظلالها على كل المؤسسات الرسمية ومن ضمنها البلديات”، داعيًا إلى “تكثيف الجهود والتعاون بين البلدية وجميع المرجعيات في المدينة لرفع الغبن عنها وتحصيل كافة حقوقها”.

ودعا حمود “لتكون الخطوة الثانية هي الالتفات لأزمة معمل النفايات وإلزامه ببنود العقد الموّقع مع البلدية لجهة معالجة النفايات لا تكديسها، تحت طائلة المحاسبة ووضع يد البلدية عليه”.

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