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بعد تكليف قاضٍ جديد.. هل يُستكمل التحقيق مع رياض سلامة ورفاقه؟

منذ 24 ثانية
رياض سلامة

رياض سلامة

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يُحال القاضي شربل أبو سمرا إلى التقاعد في العاشر من شهر تشرين الثاني الجاري. في وقت أشارت معلومات لصحيفة “الجمهورية” أنّ الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت حبيب رزق الله، وعملًا بالصلاحية، كلّف القاضي بلال حلاوي، وهو أحد قضاة التحقيق، شغل منصب قاضي التحقيق الأول.

وبالتالي، فإنّ القاضي حلاوي سيتسلّم حُكمًا ملف رياض سلامة ومعاونيه رجا سلامة وماريان حويك وغيرهم، وذلك بعد إحالة الملف إليه من قبل الهيئة الاتهامية التي لم تبتّ بملف سلامة حتى الساعة.

ولفتت المعلومات إلى أنّ تكليف حلاوة كان قد لاقى اعتراضًا من قبل بعض قضاة التحقيق الطامحين بالتكليف، علمًا أنّ معظم الملفات القضائية الدقيقة مُجمّدة راهنًا.

وعلّقت مصادر حقوقية على الوضع الذي وصل إليه ملف “سلامة ورفاقه” بالقول إنّ المستفيد الأول من حرب غزة هو حاكم المركزي السابق رياض سلامة، الذي يبدو أنّ الحظ أيضًا صَبّ في مصلحته.

أما اليوم، وبعد تكليف قاضي تحقيق جديد فهو بانتظار “جواب” الهيئة الاتهامية التي تجاوزَت “طلبات ردّها” الـ 5 مرات، وذلك بعد استئناف قرارها “بترك رياض سلامة”.

وقالت مصادر قضائية مطلعة  لـ”الجمهورية” إنّ “صلب المشكلة ستبقى البَت أو إمكانية البت في طلبات التنحّي والرد ومخاصمة القضاة التي تقدّمَ بها محامو سلامة ورفاقه بحق الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي ماهر شعيتو، والتي رَمت الكرة في ملعب الهيئة العامة غير المكتملة للنظر في طلبات الرد والتنحي ومخاصمة القضاة”.

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