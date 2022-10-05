بعد تناوله حبوب أعصاب... نقل مقتحم بنك BLC في شتورة إلى المستشفى

نُقل المودع علي ديب الساحلي، الموقوف في نظارة مخفر شتورا، إلى طوارئ مستشفى البقاع، بعد تناوله 5 حبات من دواء الأعصاب.

وكان الساحلي أوقف أمس الثلاثاء 4\10\2022، بعد اقتحامه بنك BLC في شتوره. وكان اقتحم المودع علي ديب الساحلي مصرف BLC فرع شتورة مطالباً بوديعته البالغة 24502 دولارين.

وبحسب جمعية المودعين، فالمودع علي الساحلي متقاعد من قوى الامن الداخلي وهو طالب سابقا المصرف مرات عدة بتحويل مبلغ 4300 دولار لابنه في اوكرانيا الدي تم فصله من الجامعة بسبب عدم تسديد القسط بالاضافة الى طرده من مسكنه. وينتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عدد من المحتجين امام المصرف المذكور ويهتفون ضد المصارف عبر مكبرات الصوت.

وقد استطاعت العناصر الأمنية توقيف المودع داخل المصرف.

وتم التداول في وقت سابق، بأن الساحلي أجرى فحوصا طبية لازمة استعداداً لبيع كليته بغية تأمين المال.