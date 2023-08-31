بعد تنحّي القاضي شعيتو.. هيئة اتهاميّة جديدة في ملف سلامة!

كشف مدير مركز الارتكاز الإعلامي سالم زهران عبر منصة “إكس”، أنّ “الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي ماهر شعيتو تقدّمت بطلب تنحّي أمام الرئيس الأول لمحكمة استئناف بيروت.

وبذلك، فتحت الباب لتكليف هيئة اتهامية جديدة للنظر في ملف رياض سلامة”.

الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي ماهر شعيتو تقدمت بطلب تنحي أمام الرئيس الأول لمحكمة استئناف بيروت..

وبذلك،

فتحت الباب لتكليف هيئة اتهامية جديدة للنظر في ملف #رياض_سلامة. pic.twitter.com/0HFhuclnwn — سالم زهران (@salemzahran05) August 31, 2023

يأتي ذلك بعد أن قرّرت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو، رفع يدها عن متابعة النظر في شأن توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من عدمه، بسبب دعوى المخاصمة التي تقدم بها وكيله يوم الثلاثاء الماضي.

وكانت الهيئة الاتّهامية في بيروت التأمت برئاسة القاضي ماهر شعيتو وعضويّة المستشارين جوزف بو سليمان وكريستيل ملكي عند الحادية عشرة لتقرير وجهة الإجراء الذي ستتّخذه في شأن الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة.

وحضر وكيل سلامة المحامي حافظ زخور، وأعلن أن موكله لن يحضر وأنه قدم دعوى مخاصمة ضد الهيئة الاتهامية في بيروت أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، لأن الهيئة الاتهامية قبلت الاستئناف المقدم من هيئة القضايا ضد ترك سلامة، واعتبر أنها بنت قبولها على قرار ضمني لقاضي التحقيق.