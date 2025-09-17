الأربعاء 25 ربيع الأول 1447 ﻫ - 17 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد تورطهم في ابتزاز مالي بمرفأ بيروت.. أمن الدولة يحقق مع موظفين في الجمارك!

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 17 - سبتمبر - 2025 10:19 صباحًا
عنصر من جهاز أمن الدولة

عنصر من جهاز أمن الدولة

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، بيان جاء فيه: “في إطار متابعتها المستمرة لمكافحة الفساد وحماية المال العام، باشَر مكتب مرفأ بيروت في أمن الدولة تحقيقًا قضائيًا شمل عشرة موظفين من جمارك المرفأ، وذلك لإقدامهم على الإخلال بواجباتهم الوظيفية من خلال تقاضي مبالغ مالية ورشى بصورة متكررة لقاء إنجاز معاملات إدارية”.

وتابع البيان: “وقد اعترف الموظفون بما نُسب إليهم”.

وبناءً لإشارة النيابة العامة المالية، تم نقلهم من مراكز عملهم إلى أخرى، وتركوا رهن التحقيق.

وختم: “و أُحيل الملف إلى القضاء المختص لاستكمال المقتضى القانوني بحقهم”.

    المزيد من أخبار لبنان

    نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس
    أورتاغوس إلى لبنان لعقد لقاءات أمنية وعسكرية.. وترقب لوصول السفير الأميركي الجديد إلى بيروت!
    من اعتصام العسكريين المتقاعدين في ساحة رياض الصلح
    فيديو.. العسكريون المتقاعدون يحاولون اقتحام السرايا الحكومية ودعوات للتهدئة
    النائب ابراهيم كنعان
    كنعان: المطلوب موازنة إصلاحية وقانون استرداد ودائع "مش شطب ودائع"

    الأكثر قراءة

    غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
    تصعيد محتمل على جبهة لبنان.. مؤشرات مقلقة في الأفق!
    الرئيس جوزاف عون
    خطاب الرئيس خرج عن التقليد
    12 جريحا ودمار هائل بغارة على مبنى في النبطية
    في حصيلة أولية.. 12 جريحاً ودمار هائل بالغارة الإسرائيلية على مبنى بالنبطية