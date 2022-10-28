بعد توقيع اتفاق الترسيم... كيف افتتح دولار السوق السوداء؟

مع توقيع اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، يستمرّ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء على ‏معدّله المرتفع‎.

وبلغ سعر الدولار في سوق الصرّافين اليوم الجمعة 37350 ليرة مبيع و37250 ليرة شراء‎.‎

وكان أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً في وقت سابق بناء على المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف، والذي ‏بموجبه يقوم مصرف لبنان ومن خلال منصة صيرفة (‏SAYRAFA) ‎ببيع الدولار حصراً ابتداءً من أمس الثلاثاء علما انه لن يكون ‏شاريا للدولار عبر منصة صيرفة من حينه وإلى إشعار آخر.‏

ووفق ما نص عليه التعميم 161 يستمر دفع معاشات القطاع العام بالدولار، ومن ناحية أخرى تستمر سحوبات الـ400 دولار لأصحاب ‏الحسابات المصرفية، كما أنه يستمر العمل بالتعميم 151 والتعميم 158 وأيضا يتم الدفع بالدولار، بحسب البيان.‏