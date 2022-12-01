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بعد توقيف ابنه... وفاة والد المودع وليد الحجار

منذ 36 دقيقة
وفاة والد المودع وليد الحجار

وفاة والد المودع وليد الحجار

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أفادت جمعية “صرخة المودعين” بوفاة والد المودع وليد الحجار بعد توقيفه بإشارة من المدّعي العام لجبل لبنان، مشدّدة على أنّ الأخير “يتحمّل وصاحب البنك الذي حجز أمواله المسؤولية الكاملة”.

وناشدت “صرخة المودعين” مدّعي عام التمييز ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي التدخّل للإفراج عن الحجار لحضور جنازة والده غداً ظهراً.

وكان الحجار قد اقتحم بنك “الاعتماد اللبناني” في شحيم مع عائلته لتحرير أمواله لعلاج زوجته التي تعاني مرض السرطان.

وأفادت الجمعية بأنّه احتجز مَن في داخل المصرف وسكب البنزين، مهدّداً بإحراقه. وذكرت أنّه لم يصل عن طريق القضاء إلى استيفاء وديعته.

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