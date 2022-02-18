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بعد جدل أسعار بطاقات التشريج.. توضيح لمدير مكتب وزير الاتصالات

منذ 11 ساعة
وزير الاتصالات جوني القرم

وزير الاتصالات جوني القرم

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صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الإتصالات المهندس جوني القرم بيان جاء فيه: “يهم مدير مكتب وزير الاتصالات المحامي زياد شلفون التأكيد أن ما تناقلته وسائل الإعلام، عن تصريح له حول احتساب تسعيرة البطاقات المسبقة الدفع على سعر منصة صيرفة، هو غير صحيح وعار من الصحة.

ويؤكد شلفون انه لم يأت على ذكر أسعار بطاقات التشريج في الاتصال الذي أجرته معه إذاعة صوت لبنان 100.3 و100.5 وما قاله ان زيادة التعرفة لن تكون عشوائية وستراعي ذوي الدخل المحدود.

ويوضح شلفون أن أي تعديل في التعرفة هدفه تغطية المصاريف التشغيلية وليس تحقيق الارباح، بما يضمن استمرارية قطاع الاتصالات وتقديم أفضل الخدمات بأسعار تراعي مختلف شرائح المجتمع اللبناني لا سيما ذوي الدخل المحدود، والوقوف إلى جانب المواطن ودعمه لكي يتمكن من الصمود في ظل الأزمة الراهنة.

ويؤكد شلفون ان الوزير القرم يعمل بجهد وبكل شفافية لتأمين استمرارية القطاع كما يقوم بتقليص كل النفقات غير الضرورية في سبيل تأمين خدمات الانترنت والاتصالات، اخذا بعين الاعتبار ظروف المواطنين الاقتصادية والمعيشية.

لذلك اقتضى التوضيح”.

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