بعد جريمة بليدا.. الرئيس عون لقائد الجيش: ليتصدّى الجيش لأي توغّل اسرائيلي

طلب رئيس الجمهورية جوزاف عون من قائد الجيش العماد رودولف هيكل تصدي الجيش اللبناني لأي توغّل اسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعاً عن الأراضي اللبنانية وسلامة المواطنين.

وخلال زيارة لقائد الجيش لقصر بعبدا أطلع العماد هيكل رئيس الجمهورية على تفاصيل التوغّل الإسرائيلي الذي حصل في بلدة بليدا واستشهاد احد العاملين في البلدية، إبراهيم سلامة، خلال قيامه بواجبه المهني.

واعتبر الرئيس عون أنّ “هذا الاعتداء الذي يندرج في سلسلة الممارسات الإسرائيلية العدوانية، أتى بُعيد اجتماع لجنة مراقبة اتفاق وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم) التي يفترض إلّا تكتفي بتسجيل الوقائع بل العمل لوضع حد لها من خلال الضغط على إسرائيل ودفعها إلى التزام مندرجات اتفاق تشرين الثاني الماضي ووقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية”.

كما اطّلع الرئيس جوزاف عون من قائد الجيش على نتائج التحقيقات الجارية في مقتل الشاب ايليو ابو حنا برصاص مسلحين في مخيم شاتيلا، لاسيما بعد تسليم ٦ من المتهمين بالاشتراك في إطلاق النار.

وشدد الرئيس عون على ضرورة المضي في التحقيقات لجلاء حقيقة ما حصل، بالتزامن مع تشدد القوى الأمنية في منع المظاهر المسلحة وملاحقة المرتكبين والمتورطين.