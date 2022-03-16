بعد جريمة طريق المطار.. قوى الأمن تكشف هويّات الفاعلين

بعدما وثّقت احدى كاميرات المراقبة جريمة القتل التي وقعت على طريق المطار، وراح ضحيتها مواطن يعمل حارسا امنيا لإحدى الشركات، تمكنت قوى الامن الداخلي من تحديد هويات المشتبه بهم.

في التفاصيل، داهمت قوة مشتركة من قطعات سرية الضاحية في وحدة الدرك الإقليمي (فصيلتي الأوزاعي والمريجة ومفرزة طوارئ الضاحية)، أماكن إقامة المشتبه بهم، من دون العثور على أيٍ منهم.

بعد ذلك، سلّم احد المشتبه بهم نفسه الى الفصيلة المعنية، واعترف انه أقدم مع شقيقه على قتل الحارس بعد حصول اشكال بينهم.

وقد صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “قرابة الساعة 00 .18 من تاريخ 12-3-2022، حصل إشكال في محلة طريق المطار، بين أشخاصٍ وحارس أمن خاص، على خلفية ركن سيارة أمام مركز إحدى الشركات حيث يعمل الأخير، الذي نقل إلى مستشفى في المحلة، من جراء إصابته بطلقٍ ناريٍ في رأسه، وما لبث أن فارق الحياة.

بوشر التحقيق من قبل فصيلة الأوزاعي، ومن خلال الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تم تحديد هويات الفاعلين، وهم كل من اللبنانيين:

– ع. ب. (من مواليد عام 1985)

– ح. ب. (من مواليد عام 1990)

– ع. ز. (من مواليد عام 1965)

بتاريخ 13-3-2022، داهمت قوة مشتركة من قطعات سرية الضاحية في وحدة الدرك الإقليمي (فصيلتي الأوزاعي والمريجة ومفرزة طوارئ الضاحية)، أماكن إقامة المشتبه بهم، من دون العثور على أيٍ منهم.

على أثر ذلك، قام (ع. ز) بتسليم نفسه إلى الفصيلة المعنية.

بالتحقيق معه، اعترف أن شجارا كان قد بدأ بين ابن شقيقته (ع. ب.) وحارس الأمن، على خلفية منع الأخير ركن سيارة صديقة المدعو (ع. ب.) أمام مركز الشركة، حيث حصل تلاسن بينهما، ثم غادر (ع. ب.) ليعود مع شقيقه (ح. ب.) بهدف الاقتصاص من الحارس، وأنه انتقل معهما إلى المكان، فأخذ الشقيقان يضربان المغدور على رأسه وجسمه بمسدسيهما الحربيين، وأصيب بعيار ناريٍ أودى بحياته

تم تسطير بلاغي بحث وتحر بحق الاولين المتواريين عن الأنظار والتحقيق جار باشراف القضاء المختص”.