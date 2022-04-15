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بعد جريمة مقتل كلب على يد فتاة في البقاع.. وزير البيئة يتحرّك

منذ 42 دقيقة
آخر تحديث: 15 - أبريل - 2022 3:13 مساءً
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بعدما إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو يوثّق لحظة قتل كلب بطريقة وحشية، من قِبل فتاة، في البقاع الغربي، أعلنت الناشطة البيئية غنى نحفاوي أن القضية أصبحت في عهدة المدعي العام البيئي اياد البردان الذي بدأ باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، وتتم متابعتها من جمعيات الرفق بالحيوان.

وشكرت نحفاوي وزير البيئة ناصر ياسين على متابعة القضية مع المدعي العام البيئي، واصلة الشكر لقوى الأمن الداخلي التي تابعت القضية فور انتشار الفيديو.

    المصدر :
  • وسائل تواصل إجتماعي

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