بعد جريمة مقتل كلب على يد فتاة في البقاع.. وزير البيئة يتحرّك

بعدما إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو يوثّق لحظة قتل كلب بطريقة وحشية، من قِبل فتاة، في البقاع الغربي، أعلنت الناشطة البيئية غنى نحفاوي أن القضية أصبحت في عهدة المدعي العام البيئي اياد البردان الذي بدأ باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، وتتم متابعتها من جمعيات الرفق بالحيوان.

وشكرت نحفاوي وزير البيئة ناصر ياسين على متابعة القضية مع المدعي العام البيئي، واصلة الشكر لقوى الأمن الداخلي التي تابعت القضية فور انتشار الفيديو.

⚠️تحديث 2⚠️

القضية في عهدة المدعي العام البيئي اياد البردان الذي بدأ باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، ومتابعة من جمعيات الرفق بالحيوان.

شكرا لمعالي الوزير د. @nasseryassin على متابعتها مع المدعي العام البيئي وشكرا ل @LebISF. — Ghina (@GhinaNahfawi) April 15, 2022