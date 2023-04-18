بعد جلسة "عاصفة" بالسجالات.. مجلس النوّاب يُمدّد ولاية البلديّات

أقرّ مجلس النواب خلال جلسته التشريعيّة التي عقدها، اليوم الثلاثاء، اقتراح القانون الرامي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية لمدة أقصاها سنة واحدة، وبالتالي لا انتخابات.

وعندما اقترح النائب هادي أبو الحسن التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لـ4 أشهر، وتخوّف من الطعن، أجابه الرئيس نبيه بري بالقول: “التمديد تقني”.

وخلال الجلسة، حصل سجال بين الرئيس نجيب ميقاتي والنائب أسامة سعد، بعدما اتهم الأخير الحكومة بالكذب على اللبنانيّين، فردّ ميقاتي باتهام النواب بالكذب على اللبنانيّين وعلا الصراخ بين الإثنين، وطلب سعد سحب إقتراحي قانون التمديد للبلديات، وأن تتقدم الحكومة بمشروع قانون تأجيل الانتخابات بدلًا من أن تتلطّى خلف المجلس.

كما حصل سجال عنيف خلال الجلسة التشريعية، بين النائب أحمد الخير ونواب “التيّار الوطني الحر” على خلفية مهاجمة نواب “التيّار” لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، حيث قال الخير: “إنتو مش قوايا إلّا على رئاسة الحكومة، وبس تهاجمونا رح نهاجمكن”.

بالمقابل، هاجم ميقاتي “التيّار” من دون أن يسمّيه، قائلًا: “لي ما بدو يمدّد ما بيجي بيحضر الجلسة، وعنّا كان ملفّات أهم وما حضرتوا”، وفق ما أفادت “النهار”.

من جهة أخرى، أقرّ مجلس النواب أيضًا خلال الجلسة، بند تعديل قانون الشراء العام، المقدم من النواب علي حسن خليل وجهاد الصمد وآلان عون.