بعد جولته في الشمال.. وزير الزراعة يأكد الوقوف إلى جانب المزارعين

بدأ وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن جولة في محافظة الشمال، استهلها بلقاء مع المزارعين في منطقة زيتون أبو سمرا، واطلع منهم على أوضاع الزيتون في المنطقة، أكد “الوقوف إلى جانب أهلنا في المزارعين في الشمال”.

وأشار المكتب الاعلامي لوزير الزراعة إلى أن المشاركين في اللقاء “أجمعوا على أن ما يحصل في الجنوب انما هو هم يأرق خاطر جميع أبناء الوطن، والوقوف الى جانبهم هو واجب في مواجهة أي عدوان يتهدد أمن وسيادة الوطن”.

وأشاد الحاج حسن خلال اللقاء “بمنطقة الشمال التي طالما كانت خزانا للمؤسسة العسكرية أن بأبنائها البررة أفرادا و ضباطا وعسكريين في الجيش اللبناني، أو من خلال أبنائهم الشهداء الذي سقطوا دفاعاً عن لبنان”.