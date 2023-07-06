الخميس 18 ذو الحجة 1444 ﻫ - 6 يوليو 2023 |
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بعد حادثة القرنة السوداء.. مخاوف من تفلّت أمنيّ في كلّ لبنان

منذ 3 ساعات
حواجز لقوى الأمن - أرشيفية

حواجز لقوى الأمن - أرشيفية

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في جديد حادثة القرنة السوداء، لفت النائب السابق جوزاف اسحق عبر جريدة “الأنباء” الالكترونية إلى “اتساع موجة الغضب العارمة حيال تلك الحادثة غير المبرّرة”، معتبرًا أن “هذه الأزمة لن تحلّ قبل ظهور نتائج التحقيق ومن هي الجهة التي ارتكبت تلك الجريمة النكراء، التي لا يمكن السكوت عنها حتى ينال المجرم عقابه، وإلا سيبقى الجمر تحت الرماد”.

وقال اسحق: “إذا الدولة لم تبطش وتضرب المخلّين بالأمن بيد من حديد، قد يؤدي ذلك إلى تفلّت أمني في كل لبنان”.

وبعد تطوّرات الأيام الأخيرة، شمالاً وجنوباً، يعود الهمّ الأمني إلى الواجهة، في ظل الشلل السياسي الذي يهدّد بإنحراف الأمور عن مسارها في أي لحظة، متى لم تسلك القوى السياسية المعنية مسار الحوار والتفاهم كسبيل وحيد لإنقاذ البلد.

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