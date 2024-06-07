الجمعة 1 ذو الحجة 1445 ﻫ - 7 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد حادثة الكولا.. الجيش يوضح ما حصل

منذ ساعتين
قيادة الجيش

قيادة الجيش

A A A
طباعة المقال

صدر عن قيادة الجيش البيان الآتي: “أثناء مطاردة دورية من مديرية المخابرات في منطقة الكولا – بيروت لسيارة بداخلها عصابة من السوريين تقوم بعمليات نصب واحتيال وانتحال صفة أمنية، أقدم سائقها على صدم عناصر الدورية وعدد من المدنيين محاولًا الفرار، ما اضطر العناصر إلى إطلاق النار في الهواء وعلى السيارة، وتم توقيف عدد من أفراد العصابة. بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين”.

    المزيد من أخبار لبنان

    قوى الأمن الداخلي في لبنان
    صورة.. قوى الأمن تعمم بيانات موقوفَين بجرم التحرش بقاصرين
    الوزير السابق وديع الخازن
    الخازن يحذر من خطورة ما تضمره إسرائيل للبنان
    القاضي مروان عبود
    بلاغ لمحافظ بيروت حول استخدام المراجل البخارية.. إليكم تفاصيله

    الأكثر قراءة

    انقلاب باص المدرسة في نهر العاصي بدركوش - الدفاع المدني السوري
    فيديو وصور.. نهر العاصي يبتلع حافلة أطفال في دركوش وفرق الإنقاذ تواجه صعوبات
    استطلاع هلال ذي الحجة في السعودية
    السعودية تعلن موعد عيد الأضحى المبارك
    طيران الشرق الأوسط "ميدل إيست"
    رئيس "طيران الشرق الأوسط" قلِق من ضربة إسرائيلية للمطار