الأحد 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
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بعد حادثة انهيار المبنى.. بيان من وزارة الصحة

منذ ساعة واحدة
وزارة الصحة اللبنانية

وزارة الصحة اللبنانية

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صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الوزارة عممت على مستشفيات الشمال ضرورة إستقبال جميع المصابين والجرحى، نتيجة انهيار المبنى في منطقة القبة في طرابلس، وعلاجهم على نفقتها.

ولا تزال عمليات البحث عن مفقودين مستمرة في المبنى الذي انهار في منطقة ضهر المغر في القبة في طرابلس، وقد وصل الى المكان النائب اللواء اشرف ريفي، الذي أجرى سلسلة اتصالات بالاجهزة المعنية لتسريع عملية ازالة الركام وانقاذ المفقودين.

تجدر الاشارة الى أن انهيار المبنى وقع نحو الساعة الخامسة والربع وتمكنت فرق الاسعاف والاغاثة من إنقاذ امراة مسنة من تحت الانقاض.

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