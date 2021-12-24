بعد حادثة حديقة الحيوانات.. وزارة الزراعة توضح

أوضحت وزارة الزراعة اليوم الجمعة الحادثة التي تعرض لها طفل الثلاث سنوات في حديقة الحيوانات.

وقالت في بيان أصدرته: “توضيحاً لما ورد عبر وسائل الإعلام عن الحادثة التي تعرض لها طفل الثلاث سنوات، إن صلاحيات وزارة الزراعة ينحصر دورها من خلال الرقابة الصحية على الحيوانات والرفق بها وكذلك مراقبتها عند الاستيراد والتصدير وفقا للقرارات المرعية.

وعلماً أن وزارة الزراعة وفور علمها المتأخر بالموضوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي أرسلت فريق من الأطباء البيطريين الى الحديقة للوقوف على الحادثة والتحقق من ملابستها.

ودعت الوزارة الجهات المعنية القيام بدورها على أكمل وجه في ما يتعلق بالتقيد بإرشادات السلامة العامة حرصا على سلامة المواطنين. كما تمنت الوزارة الشفاء العاجل للطفل المصاب ومراعاة الحالة النفسية له”.