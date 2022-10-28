الجمعة 3 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 28 أكتوبر 2022 |
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بعد حادث دوار كفررمان.. رئيس نقابة مكاتب السوق يتحرّك

منذ 52 دقيقة
رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور

رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور

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تفقد رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور مكان حادث السير الذي وقع بعد ظهر اليوم عند دوار كفررمان، حيث اجتاحت شاحنة محملة بالرخام 4 سيارات و باصا مدرسيا ما ادى الى وقوع 11 جريحا.

واسف في تصريح ل”تكرار حوادث السير عند هذا المكان وغيره من الامكنة التي تعتبر نقاطا سوداء”، وأمل ان “يكون هذا الحادث الاخير”.

وتابع: “وبعد الكشف والتدقيق تبين ان منحدر الطريق للمركبات القادمة من جهة الشمال نحو الجنوب هو المسبب الرئيسي لتكرار هذه الحوادث وغيرها، خاصة عند ساعات الذروة في توقيت السير عند هذا الدوار والتقاطع، اي عند ساعات الصباح وبعد الظهر، بسبب دوام عمل الموظفين وطلاب المدارس”.

وطلب من محافظ النبطية الدكتور حسن فقيه “اخد قرار في شأن توقيت سير الشاحنات والغاء سير جميع الشاحنات خاصة الثقيلة منها عند هذا المنحدر الخطير، واستبدالها بمخارج اخرى قابلة للنقاش والتداول من اجل حماية امن الناس والمواطنين”.

وختم: “اننا نضع انفسنا بتصرف الفعاليات الامنية والسياسية والادارية من تقديم المشورة والتصور العام من اجل منع تكرار هذه الحوادث وغيرها”.

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