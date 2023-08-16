الأربعاء 29 محرم 1445 ﻫ - 16 أغسطس 2023 |
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بعد حالات التسمّم... "الصحّة" تُقفل مطعماً

منذ 5 دقائق
وزارة الصحة العامة

وزارة الصحة العامة

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أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الصحّة العامة في بيان، أن “الوزارة تابعت تسمّم ستة أشخاص في منطقة قبرشمون إستدعت حالتهم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

وبعد إجراء التحقيقات اللازمة والكشف الميداني من قبل فريق طبابة قضاء عاليه التابع للوزارة، تبيّن من نتائج الفحوصات التي تم إجراؤها أن التسمّم نتج عن تناول طعام ملوّث في مطعم “عخاطرك” في منطقة قبرشمون.

وعلى الأثر، إتخذت طبابة القضاء قراراً بإقفال المطعم المذكور”.

وذكّرت الوزارة “جميع المؤسسات السياحية والمطاعم بضرورة المحافظة على سلامة الغذاء”، مؤكّدةً أنها “لن تتساهل مع الذين يعرضون صحّة الناس للخطر”.

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