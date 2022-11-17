بعد حديث باسيل عن الثلاثية... بري يردّ

ردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، في بيان أكد فيه أن “في كل الحالات ما كان الأمر عليه في العام 1990 نعتقد انه افضل مما قدم لنا في السنوات الست الماضية والذي يتلخص: عون – باسيل – جريصاتي”.

واعتبر باسيل سابقاً من فرنسا، ان “انتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية سيعيدنا إلى الـ90 وننتقل من ثلاثية “بري – حريري – الهراوي” إلى ثلاثية “بري – ميقاتي – فرنجية”.

وأضاف: “طالما نحن ما منقبل “ما في رئيس جمهورية” ولن نسجل على انفسنا اننا انتخبنا حدا مثل سليمان فرنجية”.

وتابع: “ما في رئاسة جمهورية “بلانا” ولو الكل اتفق على اسم سليمان فرنجية موقف التيار الوطني الحر سيكون “لا”.