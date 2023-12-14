بعد حديث بري عن "تطييرها".. هل تُشارك "القوات" في الجلسة التشريعيّة؟

نفى النّائب فادي كرم ما تحدث عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري حول احتمال عدم مشاركة تكتل “الجمهورية القوية” في الجلسة التشريعية، وبالتالي تطييرها، وقال إنّ “رئيس مجلس النواب يعلم أنّ “القوات” أكثر من يحرص على الدستور”. وأكّد كرم مشاركة التكتل في الجلسة.

كرم وفي حديث إلى “صوت كل لبنان”، أوضح أنّ آلية التعامل في البرلمان اليوم ستتضّح في خلال الجلسة تباعًا.

وأضاف: “إنّ جدول الأعمال دائمًا يتضمن القوانين العادية ومن ثم الاقتراحات المعجلة المكررة”، مشيرًا إلى نية لدمج الاقتراحات المقدمة بهدف التمديد لقائد الجيش.