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بعد حريق البوشرية.. بيان توضيحي واعتذار من شركة ألفا

منذ 7 ساعات
شركة ألفا

شركة ألفا

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أصدرت شركة ألفا توضيحاً عن الحريق الذي اندلع اليوم في منطقة سد البوشرية، أشارت فيه الى أنه “حريقاً اندلع، بعد ظهر اليوم، على سطح مبنى في محلة البوشرية أدى الى تضرر محطة الارسال العائدة الى شركة ألفا، وتوقف الخدمة عن المنطقة التي تتغذى من المحطة.

على الفور، باشرت الفرق الفنية التابعة للشركة رفع الاضرار، تمهيدا لاعادة الخدمة الى طبيعتها في اسرع وقت ممكن”.

واعتذرت الشركة في بيانها من المشتركين الذين قد يكونون قد تأثروا بتوقف المحطة نتيجة الحريق، مؤكدة أنها “تنتظر نتائج التحقيقات لكي يُبنى على الشيء مقتضاه”.

وشددت على أنها “تلتزم معايير الامان المعتمدة عالميا في تخزين المواد النفطية، ولا سيما نظام ادارة السلامة والصحة المهنية ISO 45001 ونظام ادارة البيئة ISO 14001”.

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