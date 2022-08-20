بعد حريق بسكنتا... الحاج يغرّد

ناشد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج، ‏‏الجيش اللبناني التدخل للمساعدة في اخماد حريق بسكنتا الذي اندلع فجراً، كما تواصل الحاج مع المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، وطلب من شباب بسكنتا مؤازرة العناصر وتقديم كل مساعدة مطلوبة.

وقال، عبر “تويتر”، اليوم السبت 20/8/2022، “نحو الثامنة صباحاً وصلت ‏طوافات ‎الجيش الى مكان الحريق في محاولة لإخماده بعدما التهمت النيران ليلا مساحات واسعة من حرج الصنوبر”.

وشدد الحاج على ان “الحريق مفتعل، مطالبا القوى الامنية والقضاء المختص التحرك فوراً”.​

يذكر أنه اندلع حريق في بسكنتا صباحاً وامتد إلى مساحات خضراء واسعة.