بعد حريق مستشفى طرابلس الحكومي.. الإدارة توضح

اوضحت إدارة مستشفى طرابلس الحكومي، في بيان ان الحريق الذي نشب صباح الخميس قد حصل في الباحة الخارجية للمستشفى نتيجة اشتداد حرارة الاحوال الجوية ، وعلى الفور عمل المستشفى على الاتصال بالجهات معنية التي عملت سريعاً على تطويق الحريق وإخماده “.

واضافت :”ان ادارة المستشفى تنفي جملةً وتفصيلاً كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن ان الحريق قد طال ” اسطوانات الأوكسيجين ومولدات المازوت”.

كما وشكر المستشفى قيادة الجيش اللبناني والدفاع المدني و كل العاملين في المستشفى على تلبيتهم للنداء والمساعدة في اخماد الحريق قبل تمدده”.