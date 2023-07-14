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بعد حريق مستشفى طرابلس الحكومي.. الإدارة توضح

منذ 19 دقيقة
مستشفى طرابلس الحكومي

مستشفى طرابلس الحكومي

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اوضحت إدارة مستشفى طرابلس الحكومي، في بيان ان الحريق الذي نشب صباح الخميس قد حصل في الباحة الخارجية للمستشفى نتيجة اشتداد حرارة الاحوال الجوية ، وعلى الفور عمل المستشفى على الاتصال بالجهات معنية التي عملت سريعاً على تطويق الحريق وإخماده “.

واضافت :”ان ادارة المستشفى تنفي جملةً وتفصيلاً كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن ان الحريق قد طال ” اسطوانات الأوكسيجين ومولدات المازوت”.

كما وشكر المستشفى قيادة الجيش اللبناني والدفاع المدني و كل العاملين في المستشفى على تلبيتهم للنداء والمساعدة في اخماد الحريق قبل تمدده”.

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