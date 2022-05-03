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بعد حظرها.. بالأسماء: قرار للعراق بإعادة السماح لإستيراد هذه المواد من لبنان

3 - مايو - 2022
متجر لبيع المواد الغذائية-تعبيرية

متجر لبيع المواد الغذائية-تعبيرية

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ثمّن ​وزير الصناعة جورج بوشكيان​، قرار العراق “إعادة السماح باعادة استيراد ​مواد غذائية​ كان فارضاً الحظر عليها”، واعتبر أن “هذا القرار يفتح الأسواق العراقية مجددا أمام المنتجات اللبنانية ذات الصلة، والقادرة على المنافسة مع مثيلات لها من مصادر أخرى، كون الصناعة اللبنانية، ولا سيما الصناعات الغذائية، علامة للجودة، وأثبتت قدراتها التسويقية في أسواق عالمية ذات متطلبات عالية من الشروط والمعايير والمواصفات”.

وكان بوشكيان، قد تبلّغ من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط العراقية القرار “برفع الحظر عن استيراد المواد الغذائية المذكورة أدناه بموجب قرار ​مجلس الوزراء العراقي​ رقم 72 لسنة 2022، واعادة النظر بشأن حظر المواد أو السماح باستيرادها بعد معاينة تطورات الازمة، علما أن هذا القرار ينفذ من تاريخ 15\3\2022، المواد الغذائية المشمولة برفع الحظر عن: مشروب البيرة, المشروبات الغازية بكافة انواعها، العصائر، مشروبات الطاقة، المياه المعدنية، الألبان المبسترة، الشيبس بنوعية المصنوع من الذرة و البطاطا، الأيس كريم وملح الطعام الشعرية والمعكرونة وبيض المائدة والدجاج الحي والدجاج المجزر الكامل.

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