بعد حفرة تركيا الغامضة.. هوّة بعمق 12 مترًا تُثير التساؤلات في لبنان!

بعد الحفرة العملاقة التي أثارت الهلع في مدينة قونية التركية، اكتشف راع لبناني حفرة عمقها يزيد عن 12 مترًا، ضمن منطقة حرجية بين بلدتي ريحا وبرقا المحاذيتين عقاريًا لبلدة بشوات، ناجمة عن انزلاق للتربة في المحلة.

وقد تفقد الموقع رئيس بلدية بشوات حميد كيروز، وناشد غرفة إدارة الكوارث “تكليف اختصاصيين جيولوجيين لتفقد المكان وتحديد الأسباب التي أدت إلى هذه الهوة العميقة، والمبادرة إلى إقامة سياج على دائرة قطرها 20 مترًا حفاظاً على السلامة العامة”.

يأتي ذلك بعد أيام على ظهور حفرة عملاقة تشكلت فجأة في مدينة قونية التركية، ما أثار المخاوف من ارتباطها بالزلزال والهزات التي تضرب ولايات تركية عدة على مدى الأسبوعين الماضيين.

وتبلغ مساحة الحفرة 1400 متر بعمق 12 مترًا وقطر 37 مترًا، بحسب ما نقلته وكالة “الأناضول” الرسمية.

وأثارت الحفرة التي ظهرت بشكل مفاجئ حيرة السكان، وفي تعليق للوكالة التركية على الظاهرة الغريبة، قال مدير مركز الأبحاث والتطبيقات في “جامعة قونية التقنية” فتح الله أرك: “يقول المواطنون إن حفرة جديدة تشكلت أمس في كارابينار.. راجعنا المنطقة لتفحص الحفرة ولم نتمكن من العثور على رابط بينها وبين الزلزال الكبير الذي وقع في السادس من فبراير”.

الحفرة لا علاقة لها بالزلازل الكبيرة

وأضاف أن “الحفرة تشكلت من قبل وظهرت للعيان بعد حوالي 20 يومًا من الزلازل الكبيرة، لذا فإن هذه الحفرة لا علاقة لها بالزلازل الكبيرة السابقة أو الزلزال الحالي.. بتعبير أدق ربما كانت هذه الحفرة جاهزة للانهيار وربما يكون لها تأثير.. ربما حدث ذلك أيضًا أثناء الزلزال”.

وتابع: “ربما انهار سطح هذه الحفرة المشكلة سابقاً بفعل الزلزال مع الاهتزاز الذي حصل، نعم يمكن ربط حصول الحفر مع الزلزال في بعض الأماكن، لكننا لم نجد هنا أي دليل واضح على حصولها بسبب الزلزال”.