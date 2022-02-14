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بعد خبر وفاة 4 أطفال بسبب غياب جراح قلب متخصص... نقيب الاطباء يوضح

14 - فبراير - 2022
نقيب الاطباء شرف ابو شرف

نقيب الاطباء شرف ابو شرف

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صرّح ​نقيب الأطباء​ البروفيسور ​شرف أبو شرف​، تعليقًا على تداول خبر وفاة أربعة أطفال يعانون من عيب خلقي في القلب، بسبب عدم توفر جراح اختصاصي لإجراء العملية الجراحية التصحيحية في المستشفيات الجامعية اللبنانية، بعد هجرة الأطباء الإختصاصيين في جراحة قلب الأطفال، أن “هذا الخبر غير دقيق، فهناك طبيبان اختصاصيان متوافران، أحدهما بشكل كامل في ​مستشفى رزق​ – ​الجامعة اللبنانية الأميركية​، والثاني بشكل متقطع في ​مستشفى الرسول الأعظم​، كما أن هناك طبيبين أخرين هاجرا إلى الغرب”.

ولفت إلى أن “الأخطاء التكوينية في القلب، التي تتطلب جراحة فورية بعد الولادة نادرة جدًا، وما زال بالإمكان معالجتها في لبنان، إذا توفرت الأدوية والمعدات اللازمة وتأمنت الكلفة الاستشفائية”، موضحًا أن ‏”نسبة الأخطاء التكوينية في القلب عند الأطفال، هي 0.8%، 30% منها تتماثل للشفاء بشكل عفوي ، و30% غير قابلة للعلاج ولا للحياة، أما الثلث الباقي فبالامكان معالجته بالأدوية والجراحة بنجاح”، مشددًا على “ضرورة تحفيز الطاقم الطبي والتمريضي، على البقاء ودعمه ماديًا واجتماعيًا وامنيًا”.

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