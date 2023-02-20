بعد خسائر موازنة مصرف لبنان.. مخزومي يوجّه سؤالًا إلى الحكومة

أشار النائب فؤاد مخزومي عبر “تويتر”، إلى أنّه “بعد أن أظهرت موازنة مصرف لبنان للشهر الحالي خسائر تبلغ أكثر من 50 مليار دولار، وبعد أن حمّل حاكم المصرف الخسائر للحكومة على شكل ديون جديدة بقيمة 16.5 مليار دولار، توجهت للحكومة بالسؤال الآتي:

لماذا تغض الحكومة ووزارة المال النظر عن تلاعب الحاكم بموازنة مصرف لبنان؟ وهل وافقت وزارة المال على ابتداع هذه الديون، وعلى أي أساس؟ هل وقّعت حكومة ميقاتي على هذه الزيادة في الديون، وعلى أي أساس قانوني؟ ولماذا لم يتم إبلاغ مجلس النواب بذلك؟ إلى متى سيستمر الحاكم بمخالفة قانون النقد والتسليف على حساب محلصحة المواطن اللبناني والوطن”.

بعد أن أظهرت موازنة #مصرف_لبنان للشهر الحالي خسائر تبلغ أكثر من 50 مليار $، وبعد أن حمّل حاكم المصرف الخسائر للحكومة على شكل ديون جديدة بقيمة 16.5 مليار $، توجهت للحكومة بالسؤال الآتي: pic.twitter.com/moMmDeXirf — Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) February 20, 2023