بعد "دانييلا".. "حيان" يصل غدًا والثلوج تُلامس الـ800 متر

يسيطر طقس متقلب وماطر أحيانًا على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر يوم غد الإثنين، حيث تتأثر المنطقة تدريجيًا بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة قطبية المنشأ والمتمركز حاليًا جنوب غرب تركيا، وأطلقت عليه مصلحة الأرصاد الجوية إسم “حيان” “Hayan” فيحمل معه أمطار غزيرة، عواصف رعدية، رياح شديدة ويشتد تأثيره اعتبارًا من بعد ظهر الثلاثاء مع التدني الملموس بدرجات الحرارة حيث من المتوقع أن تلامس الثلوج الـ 800 متر فجر الخميس خاصة في المناطق الشمالية، يخف تأثيره اعتبارًا من صباح يوم الجمعة وينحسر تدريجيًا يوم الأحد المقبل.

تحذير: من تشكل السيول وارتفاع منسوب الأنهر وانجراف التربة وعدم سلوك الطرقات الجبلية التي تعلو عن 1200 متر بسبب تراكم الثلوج وتشكل طبقات من الجليد اعتبارًا من مساء يوم غد الإثنين.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 11 و19 درجة، طرابلس بين 9 و17 درجة وفي زحلة بين 3 و13 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، يتحول بعد الظهر إلى غائم تتساقط أمطار متفرقة أحيانًا مع بعض الثلوج على الجبال التي تعلو عن الـ 1400 متر كما تنشط الرياح أحيانًا ويبقى التحذير من تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال 1200 متر خلال الليل.

الإثنين: غائم جزئيًا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانًا وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة اعتبارًا من بعد الظهر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع الـ 1300 متر وما فوق.

الثلاثاء: غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانًا وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد، حيث تتشكل السيول على الطرقات مع انجرافات في التربة كما تنشط الرياح وتشتد أحيانا لتقارب الـ 85 كم/س بخاصة في المناطق الشمالية يرتفع معها موج البحر لحدود الـ 3 أمتار، تتساقط الثلوج على الجبال بدءًا من ارتفاع الـ 1200 م وما فوق، ويتدنى مستوى تساقطها ليلًا لتلامس ال 1100 متر.

الأربعاء: غائم مع استمرار درجات الحرارة بالانخفاض ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات، تتساقط أمطار تكون غزيرة وعنيفة أحيانًا ومترافقة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد وتتشكل السيول على الطرقات، تنشط الرياح وتشتد أحيانًا وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق خلال النهار ومن المتوقع أن تلامس ليلًا الـ 900 متر خاصة المرتفعات الشمالية.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 9 الى 16 درجة، فوق الجبال من 2 إلى 6 درجات، في الداخل من 4 إلى 7 درجات.

– الرياح السطحية: جنوبية إلى جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15و 40 كم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و90%.

– حال البحر: مائج اجمالا.

– حرارة سطح الماء: 20°م.

– الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,37 ساعة غروب الشمس: 17,06.