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بعد دهم مستودع أدوية في الأشرفية… هذا ما قاله وزير الصحة لـ”صوت بيروت إنترناشونال”

منذ 50 دقيقة
آخر تحديث: 10 - يونيو - 2021 7:12 مساءً
وزير الصحة

وزير الصحة

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أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن أن حملة المداهمات التي يقوم بها على مستودعات شركات الأدوية تهدف للتأكد من ثلاثة أمور، أولاً فيما أن كان يتم صرف البضاعة المدعومة، ثانياً ان كان يحصل ذلك على سعر الدعم ١٥١٥، وثالثاً تطابق فواتير المستشفيات مع المصرف، للكشف فيما ان كان هناك خلل وما هو مستواه، كون المستشفيات تقول انها تدفع على سعر صرف السوق السوداء او الفرش دولار.

وشدد حسن في حديث مع مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” غيدا جبيلي بعد مداهمة مستودع ادوية في الاشرفية، على ضرورة صرف كل الادوية المدعومة، لاسيما دواء غسل الكلى، وتبين انها موجودة في المستودع، وهو مدعوم ويجب ان يعلم المواطن ذلك والا يدفع اكثر من السقف الذي حددته وزارة الصحة، مؤكداً انه مستمر في حملته حتى وصول الحق الى المواطن من دون منية احد، ولكي لا يكون المواطن رهينة للمستثمرين في حياة الناس.

وعن صرخة الاطباء في قسم غسل الكلى اللذين يضعون الحق على وزارة الصحة ومصرف لبنان علّق “يجب ان تكون صرختهم مسموعة ليس فقط من قبل الوزارة بل كذلك من المصرف والمسؤولين والمستشفيات، ويجب على المعنيين معرفة اين مكامن التقصير والعمل عليها، ونحن كوزارة صحة عامة سنستمر بالقيام بواجبنا، وكأطباء ومستشفيات يقومون بواجبهم والشركات ستبقى كذلك”.

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