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بعد رسالة تهديد “بيطار”.. القاضي غسان عويدات يتحرك

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 21 - سبتمبر - 2021 7:08 مساءً
القضاء

القضاء

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طلب النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات من المحقّق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار إعداد تقرير حول ما يتمّ تداوله عن رسالة شفهية وصلته بالواسطة من السيّد وفيق صفا” بحسب ما نشرت النيابة العامة التمييزية على حسابها على “تويتر”.

وكان الاعلامي  إدمون ساسين قد كتب عبر حسابه على “تويتر” ما يلي:
“حزب الله عبر وفيق صفا بعث برسالة تهديد الى القاضي طارق بيطار مفادها: واصلة معنا منك للمنخار، رح نمشي معك للآخر بالمسار القانوني واذا ما مشي الحال رح نقبعك. فكانت إجابة بيطار: فداه، بيمون كيف ما كانت التطييرة منو. حمى الله البيطار”.

وفي وقت سابق، نقل أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت عن المحقق العدلي قوله إن “التحقيق مستمر وهناك عدة أطر ووسائل قانونية لاستدعاء واحضار المدعى عليهم”.

وأكد الأهالي بعد الاجتماع دعمهم الكامل لعمل القاضي والإجراءات

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