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بعد رسالة غاضبة.. "الحزب" يُحذّر فرنجيّة من "دعسة ناقصة"!

منذ 12 دقيقة
سليمان فرنجية

سليمان فرنجية

نداء الوطن
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كشف مصدر واسع الاطّلاع أنّ رئيس تيار المردة سليمان فرنجية “وجّه رسالة غاضبة إلى “حزب الله” رافضًا فيها أن يكون ورقة تستخدم في التفاوض حول مستقبل الوضع في لبنان، وأنّه لن يقبل بأن يصرف ترشيحه على حساب كرامته، وأنّ كل الأمر يكلفه جملة وحيدة: لقد أصبحت بإرادتي خارج السباق الرئاسي”.

وقال المصدر لصحيفة “نداء الوطن” إنه “فور تبلغ الحزب رسالة فرنجية الغاضبة، تمّ إيفاد رعد إلى بنشعي للوقوف على خاطر البيك الزغرتاوي، شارحًا له ظروف اللقاء مع العماد جوزاف عون وأنّه لا تخلي عن ترشيحه، وأنّ أيّ دعسة ناقصة من قبله تضيع كلّ الجهد المبذول للوصول إلى سلة تفاهمات ربطًا باللستحقاق الرئاسي، وأنّ إعلان إنسحابه يعني خسارة كل هذا الجهد والبدء من جديد ومن موقع أضعف”.

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